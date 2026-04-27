CSIF denuncia la pérdida del 20% de la plantilla en el Ayuntamiento de Huelva en 15 años

El sector de Administración Local de CSIF ha denunciado la falta de personal en el Ayuntamiento de Huelva, cifrando en un 20% la pérdida de efectivos en la plantilla municipal durante los últimos 15 años. Según la central sindical, el colectivo de Administración del consistorio ha pasado de contar con más de 1.400 trabajadores en 2011 a no alcanzar en la actualidad el millar, lo que supone una merma superior al 35% en este ámbito.

La situación también afecta a otros servicios esenciales como la Policía Local, donde el déficit se sitúa en unos 80 agentes. CSIF señala que, atendiendo a la ratio europea de 1,8 policías por cada 1.000 habitantes, la capital onubense debería contar con unos 270 efectivos, frente a los 180 actuales.

El sindicato advierte de que esta carencia repercute directamente en las condiciones laborales de los agentes, a quienes, según denuncia, se les niegan con frecuencia días de asuntos propios e incluso la posibilidad de solicitarlos en fechas señaladas. Asimismo, alerta de que la falta de personal compromete tanto la calidad del servicio a la ciudadanía como la seguridad de los propios efectivos.

Ante esta situación, CSIF insta al Ayuntamiento a ejecutar las ofertas públicas de empleo correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, además de avanzar en la estabilidad laboral de la plantilla para reducir la temporalidad. En este sentido, la organización reclama poner fin a la precariedad laboral existente en el consistorio.

La central sindical subraya que la escasez de personal está generando un aumento del estrés laboral debido a la sobrecarga de trabajo, así como un deterioro en la atención a la ciudadanía, con demoras crecientes en los servicios. Según expone, mientras las prestaciones públicas han aumentado en los últimos años, el número de trabajadores ha ido descendiendo.

CSIF insiste en la necesidad de reforzar todas las áreas municipales, incluyendo Policía Local, Bomberos, Administración y Servicios, con más técnicos, auxiliares y personal administrativo.

Por último, el sindicato ha valorado la profesionalidad de los empleados públicos, destacando su papel durante momentos especialmente complejos como la pandemia, al tiempo que reconoce los esfuerzos de la Concejalía de Recursos Humanos para activar bolsas de empleo y ofertas públicas, aunque considera que estas medidas siguen siendo insuficientes para revertir la situación actual.