Un crucero de lujo atraca por primera vez en Huelva y abre nuevas oportunidades turísticas

El Puerto de Huelva ha recibido por primera vez al crucero Le Champlain, un exclusivo yate de exploración de la naviera francesa Ponant, que ha atracado en el Muelle de Levante sur procedente de Cádiz y con destino posterior a Lisboa.

La embarcación, de 131 metros de eslora, ha llegado a la capital onubense con 110 pasajeros, en su mayoría de nacionalidades francesa, alemana, estadounidense y suiza, además de una tripulación compuesta por 119 personas.

Con motivo de esta primera escala, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por el responsable del área comercial, Jaime Beltrán, ha hecho entrega de una metopa conmemorativa al capitán del buque, Yannick Simon, en señal de bienvenida y agradecimiento.

Crucero de lujo.

Durante su estancia, los pasajeros participarán en diversas excursiones por la provincia, incluyendo visitas al Muelle de las Carabelas, los Lugares Colombinos, la aldea de El Rocío y el centro de visitantes El Acebuche, además de recorrer libremente la ciudad de Huelva.

Esta escala refuerza la proyección turística del puerto, que continúa posicionándose en el circuito internacional de cruceros. En esta línea, está previsto que el próximo domingo llegue también por primera vez el buque Vidanta World’s Elegant, de la compañía mexicana Vidanta World.

La llegada de estos cruceros se enmarca en la estrategia de promoción impulsada por Huelva Cruise Network, una iniciativa que agrupa a instituciones y entidades como la Cámara de Comercio, la FOE, la Agencia Destino Huelva, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, con el objetivo de consolidar a Huelva como destino de referencia en el turismo de cruceros.