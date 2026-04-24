Refuerzo de la seguridad en el barrio de Zafra tras una reunión entre Gobierno, policía y vecinos

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos del barrio de Zafra, en una reunión en la que también han participado miembros de la Policía Nacional.

Durante el encuentro se ha realizado un seguimiento de las cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana en este barrio de la capital, atendiendo a las demandas trasladadas por los vecinos y compartiendo información sobre la situación actual en materia de convivencia.

La reunión se enmarca en la labor de coordinación que mantiene la Subdelegación del Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el tejido vecinal, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la convivencia en los distintos barrios de Huelva.

Desde la Subdelegación se ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos y dar respuesta a sus necesidades en materia de seguridad, dentro del ámbito de sus competencias.