Cámara de Comercio y Asociación ‘3 de Marzo’ sellan una alianza para conectar universidad y empresa

La Cámara de Comercio de Huelva y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva ‘3 de Marzo’ han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de estrechar la relación entre el ámbito universitario y el tejido empresarial de la provincia.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Cámara, Daniel Toscano, y el presidente de la asociación, Antonio José Redondo, quienes han destacado la importancia de esta alianza para impulsar el desarrollo económico y social de Huelva.

El convenio nace con la intención de promover proyectos y actividades conjuntas que permitan aprovechar mejor los recursos de ambas entidades, fomentando el conocimiento mutuo y la colaboración institucional.

Desde la Cámara de Comercio se ha subrayado el carácter estratégico de reforzar los vínculos entre universidad y empresa, con el fin de generar un entorno más competitivo y dinámico. En este sentido, el acuerdo busca mejorar la formación y la empleabilidad de los estudiantes, facilitando perfiles profesionales más adaptados a las necesidades reales del mercado laboral.

Asimismo, la iniciativa permitirá a las empresas conocer de primera mano el talento universitario, mientras que los jóvenes podrán acercarse al funcionamiento del tejido productivo onubense y a sus demandas.

Ambas entidades coinciden en que la cooperación entre universidad y empresa es clave para afrontar los retos actuales del mercado laboral, mejorar la competitividad empresarial y contribuir al desarrollo sostenible de la provincia.