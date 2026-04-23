El Ayuntamiento de Huelva lanza una ofensiva contra las plagas en todos los barrios hasta julio

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha una amplia campaña municipal de control de plagas que se prolongará hasta finales del mes de julio, con el objetivo de actuar de forma preventiva en toda la ciudad y responder, al mismo tiempo, a las incidencias detectadas o comunicadas por los vecinos.

El dispositivo cuenta con cuatro equipos trabajando de manera simultánea para cubrir todos los barrios de la capital, en una operación que incluye tratamientos de desinsectación y desratización en la red de alcantarillado, imbornales y puntos críticos del término municipal.

Para facilitar la intervención, la ciudad se ha dividido en cuatro zonas. La primera abarca el Centro, Pescadería y Molino de la Vega. La segunda incluye barrios como el Matadero, Reina Victoria, Huerta Mena, Marismas del Titán, Punta del Sebo, Las Adoratrices o El Polvorín, entre otros. La tercera zona comprende La Navidad, Las Colonias, Santa Lucía y la barriada del Carmen. Por último, la cuarta engloba áreas como el Santuario de La Cinta, Parque Moret, El Torrejón, Verdeluz o La Hispanidad.

La campaña se desarrolla a través de la empresa especializada ATHISA, que aplica tratamientos con insecticidas microencapsulados en las paredes de los registros de saneamiento. Estos productos, de bajo impacto ambiental, permiten una acción prolongada para evitar la proliferación de cucarachas y otros insectos.

Desde el Ayuntamiento se advierte que, tras estas actuaciones, es habitual encontrar cucarachas muertas en la vía pública, una situación que forma parte del proceso y que no supone riesgo para la población, ya que los insectos fallecen pocos minutos después del contacto con el producto.

Además, se están reforzando las tareas de mantenimiento y reposición de cebos para el control de roedores, especialmente en zonas de arbolado urbano, dentro de una estrategia preventiva que busca mantener bajo control su población.

El Consistorio ha solicitado también la colaboración ciudadana, recordando la importancia de respetar los horarios y lugares habilitados para el depósito de residuos, como medida clave para evitar la proliferación de plagas.

De forma paralela, el Ayuntamiento mantiene activo durante todo el año un servicio de atención a incidencias a través de Línea Verde, teléfono y correo electrónico, para actuar con rapidez ante cualquier aviso.

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha iniciado la campaña de prevención frente al Virus del Nilo Occidental, recomendando el uso de repelentes, ropa adecuada y evitar la acumulación de agua estancada, principal foco de cría de mosquitos. Asimismo, se insiste en medidas domésticas como el uso de mosquiteras o el mantenimiento adecuado de piscinas y depósitos de agua.

Con este despliegue, Huelva intensifica su lucha contra las plagas en un periodo clave marcado por el aumento de temperaturas, combinando prevención, control y colaboración ciudadana.