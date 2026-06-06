David Cordón ya da nombre al campo de fútbol playa de Huelva

El campo de fútbol playa situado en la calle Jabugo, en la barriada de Pérez Cubillas, luce desde este sábado el nombre de David Cordón. El Ayuntamiento de Huelva y la familia del deportista han descubierto la placa que identifica las instalaciones, en un acto cargado de emoción que ha reunido a familiares, amigos, representantes del deporte, profesionales sanitarios y numerosos vecinos que quisieron rendir homenaje a una de las figuras más queridas del deporte onubense.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, participó en el reconocimiento y destacó la huella que dejó Cordón en la ciudad. Durante su intervención recordó el impacto que supuso su fallecimiento el pasado mes de enero en el accidente ferroviario de Adamuz y señaló que Huelva mantiene vivo el recuerdo de una persona comprometida con su tierra, con el deporte, con la sanidad y con las tradiciones de la ciudad. El acto se convirtió así en un tributo permanente a una figura muy vinculada al Recreativo, al fútbol playa y a la vida social onubense.

En representación de la familia tomó la palabra su hermano, Manuel Cordón, quien agradeció el homenaje y subrayó el valor sentimental que tiene que las instalaciones donde se practica el deporte que marcó la vida de David lleven ahora su nombre. Además, recordó que el campo se encuentra muy cerca del lugar donde ambos crecieron y comenzaron a dar sus primeras patadas a un balón, convirtiendo este reconocimiento en un símbolo especialmente significativo para toda la familia.

Considerado una leyenda del fútbol playa español, David Cordón formó parte de una generación histórica de la selección nacional, con títulos europeos, un subcampeonato mundial y reconocimientos individuales que lo situaron entre los mejores jugadores del continente. Más allá de sus éxitos deportivos, fue también un profesional muy respetado como enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez y una persona profundamente implicada en la vida de Huelva. Con este gesto, la ciudad perpetúa el legado humano y deportivo de un onubense cuya memoria seguirá ligada para siempre a la arena donde alcanzó la gloria.