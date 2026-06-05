El Ayuntamiento insiste en que el Tiro Pichón debe abandonar su actual ubicación pese a la suspensión cautelar

El Ayuntamiento de Huelva ha reiterado su intención de que la Real Sociedad del Tiro Pichón abandone los terrenos que ocupa actualmente, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva haya acordado de forma cautelar la suspensión del acuerdo plenario que aprobó el desahucio administrativo de las instalaciones.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Francisco Muñoz, ha explicado que el equipo de gobierno lleva trabajando en este asunto desde el inicio del mandato en 2023 y ha defendido que la ubicación actual de estas instalaciones resulta incompatible con el desarrollo urbano de la ciudad.

Muñoz ha asegurado que la entidad "no tiene licencia para realizar la actividad de tiro al plato" y ha señalado que se trata de una práctica que "no desarrollan ya desde hace más de diez años". Además, ha insistido en que "allí no se tira desde hace años, desde hace décadas no se tira".

El responsable municipal ha indicado que durante este tiempo se han mantenido conversaciones con los responsables de la sociedad para intentar alcanzar una solución consensuada. Según ha explicado, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa distintas alternativas en terrenos rústicos y otras zonas alejadas del núcleo urbano. "Se les ha ofrecido terrenos donde, evidentemente, debe estar una asociación de este tipo, terrenos rústicos donde no interfiera en la vida ordinaria de la ciudad", ha señalado.

Muñoz ha defendido además que mantener unas instalaciones de estas características en pleno entorno urbano carece de sentido. "¿A quién se le ocurriría tener en mitad de una ciudad como Sevilla, al lado del Benito Villamarín, un campo de tiro? ¿O al lado del Camp Nou o del Santiago Bernabéu? Eso no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado.

El concejal ha explicado que, tras no prosperar las negociaciones, el Ayuntamiento decidió continuar con el procedimiento administrativo para recuperar los terrenos. No obstante, ha subrayado que el Consistorio acatará la resolución judicial que ha paralizado temporalmente el proceso.

"Nosotros tenemos que darle cumplimiento a todas las resoluciones y si hay que paralizarlo momentáneamente, se paraliza, no hay ningún problema", ha indicado Muñoz, quien ha recordado que la próxima semana está prevista una nueva actuación judicial relacionada con este procedimiento.

Pese a ello, el edil ha dejado clara la postura municipal respecto al futuro de la instalación: "Lo que está claro es que allí ese tiro no puede seguir".