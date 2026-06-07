Carlos Martínez, nuevo alcalde infantil de Huelva para el curso 2026/2027

Carlos Martínez Mercado ha sido elegido nuevo alcalde infantil de Huelva para el curso 2026/2027 en una jornada de convivencia y participación celebrada este sábado en el Centro Municipal La Morana. Junto a él, Daniela Arteaga Andivia y Alberto Motero Antúnez formarán parte del nuevo equipo de gobierno infantil como tenientes de alcalde.

La elección ha contado con la participación de 30 alumnos y alumnas de quinto de Primaria procedentes de 15 centros educativos de la capital, quienes han tomado parte en el proceso de renovación del Consejo Municipal Infantil, uno de los principales órganos de participación ciudadana de la infancia en la ciudad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, asistió a la jornada y destacó la importancia de este órgano para que los más jóvenes puedan implicarse activamente en la vida municipal y trasladar sus propuestas para mejorar la ciudad.

Además de las votaciones, la jornada incluyó actividades de convivencia, talleres de participación ciudadana y dinámicas formativas destinadas a fomentar el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias entre los representantes de los distintos centros escolares.

El proceso contó también con la colaboración de los miembros del Consejo Municipal Infantil saliente, liderados por la actual alcaldesa infantil, Daniella Macías, alumna del Colegio Diocesano. Durante sus dos años de mandato, este consejo ha impulsado numerosas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la inclusión, el bienestar animal y la convivencia escolar.

Entre los proyectos desarrollados destacan el programa de reciclaje digital ‘Reciclos’, actividades para promover el derecho al juego inclusivo, campañas de sensibilización contra el maltrato animal y el certamen ‘Atados’, destinado a reconocer los valores de compañerismo y solidaridad entre escolares.

La renovación del Consejo Municipal Infantil culminará el próximo 29 de junio con la celebración del tradicional Pleno Infantil en el Ayuntamiento de Huelva, donde se llevará a cabo la toma de posesión oficial de la nueva corporación y el traspaso de la vara de mando entre Daniella Macías y Carlos Martínez Mercado.

En esta edición han participado representantes de los colegios Arias Montano, Ciudad de los Niños, Diocesano, Doce de Octubre, Hispanidad, Juan Ramón Jiménez, Maristas, Montessori, Muelle del Tinto, Nacional de Prácticas, Reyes Católicos, Salesianos, Santo Ángel, Virgen de Belén y Virgen del Rocío.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este consejo constituye una herramienta fundamental para fomentar la participación de la infancia y acercar a los menores a la vida pública, permitiéndoles expresar sus inquietudes y contribuir activamente a la construcción de una ciudad mejor.