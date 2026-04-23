Huelva refuerza su seguridad con seis nuevos vehículos para la Policía Local

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en servicio seis nuevos vehículos destinados a la Policía Local de Huelva, que ya se encuentran operativos en distintos puntos de la ciudad para labores de seguridad ciudadana.

Las nuevas unidades sustituyen a vehículos que habían quedado obsoletos y están adaptadas a las necesidades actuales del servicio. Se trata de coches híbridos no enchufables, con una potencia mínima de 160 caballos, equipados específicamente para su uso policial.

Entre sus características destacan la incorporación de un kit de detenidos con mampara de seguridad resistente a impactos, asientos adaptados y sistemas de protección en las lunas traseras. Además, disponen de señalización luminosa LED de alta visibilidad, megafonía, equipos de extinción de incendios, botiquín y preinstalación de sistemas de comunicación y localización.

De forma paralela, el Consistorio tiene en marcha un procedimiento de contratación para incorporar otros seis vehículos mediante sistema de renting, dentro de la planificación ordinaria de mejora de medios materiales.

Actualmente, el parque móvil de la Policía Local de Huelva cuenta con 22 unidades operativas, que cubren funciones de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía, reforzando así la capacidad de respuesta del servicio en la capital.