El Ayuntamiento recuerda el transporte adaptado de Cruz Roja para facilitar el voto el 17 de mayo

El Ayuntamiento de Huelva ha recordado la puesta en marcha, un año más, del servicio especial de transporte adaptado que ofrece Cruz Roja con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a las urnas a personas con discapacidad, movilidad reducida o dificultades para desplazarse, especialmente mayores, usuarios de residencias o personas hospitalizadas.

El dispositivo contará con vehículos adaptados y ambulancias, así como con personal voluntario y técnico que acompañará a los usuarios durante todo el proceso para garantizar que puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad.

Desde la organización se subraya que este servicio está destinado a quienes no dispongan de otra alternativa para acudir a votar. Las solicitudes podrán realizarse hasta el próximo 11 de mayo a través del teléfono 605887764.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado también la opción del voto por correo, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 7 de mayo. Una vez tramitada la petición, los electores recibirán la documentación en su domicilio y podrán remitir su voto hasta el 13 de mayo en las oficinas de Correos.

Ambas medidas buscan asegurar que toda la ciudadanía pueda participar en el proceso electoral sin barreras, garantizando el ejercicio del derecho al voto en igualdad de condiciones.