Huelva reúne a cerca de 100 centros en la II Feria de las Ciencias con más de 4.000 visitantes

Huelva ha celebrado la II Feria de las Ciencias, un evento que ha reunido a cerca de un centenar de centros educativos y que ha superado los 4.000 visitantes en una jornada dedicada a la innovación, la investigación y la divulgación científica.

Organizada por la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la cita ha contado con la participación activa de más de 50 centros durante la mañana, además de otros centros visitantes, consolidándose como un referente provincial en el ámbito educativo.

Durante la jornada, la directora general de Innovación y Formación del Profesorado, Estela Villalba, ha destacado el potencial de los centros educativos onubenses, subrayando la capacidad del alumnado y del profesorado para desarrollar proyectos innovadores en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad o la robótica.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha resaltado la dimensión alcanzada por esta segunda edición, poniendo en valor el compromiso de la comunidad educativa y el trabajo del profesorado.

Los asistentes han podido recorrer numerosos stands en los que alumnado y docentes han presentado experimentos, investigaciones y proyectos educativos, fomentando el aprendizaje a través de la práctica, la experimentación y el trabajo en equipo.

La feria ha contado con la colaboración de instituciones como el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, universidades andaluzas y diversas entidades vinculadas a la divulgación científica.

Con esta iniciativa, Huelva refuerza su papel como referente en innovación educativa, al tiempo que impulsa vocaciones científicas entre los jóvenes y pone en valor el talento de una generación preparada para afrontar los retos del futuro.