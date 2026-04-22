CSIF Huelva organiza el 16 de mayo su VIII Ruta Moto-Solidaria a beneficio de Cruz Roja

El sindicato CSIF en Huelva celebrará el próximo 16 de mayo la octava edición de su Ruta Moto-Solidaria, una iniciativa benéfica que destinará los alimentos recogidos a Cruz Roja.

El plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá activo hasta el mismo día del evento. La participación está abierta a todos los aficionados al mundo del motor, sean o no afiliados, con un único requisito: formalizar la inscripción gratuita y aportar tres kilos de alimentos no perecederos antes de la salida.

La jornada comenzará a las 11:00 horas desde los jardines del Muelle, en el entorno del Bar Kiosco Rosa Mala, en el Parque de Las Palomas. Desde las 9:30 horas se llevará a cabo la recepción de los motoristas y las últimas inscripciones.

La ruta tendrá un recorrido aproximado de 100 kilómetros por distintos puntos de la provincia, con una parada en el Club Motero de Ayamonte, antes de regresar a Huelva capital. El itinerario incluirá además un recorrido por la ciudad, tanto al inicio como al final, con la escolta de la Policía Local.

La llegada está prevista a las 14:00 horas, momento en el que se celebrará una convivencia final con bebida incluida y paella gratuita para los participantes. Además, se organizarán sorteos de material motero y se entregarán reconocimientos al motorista más lejano, al más joven, al más veterano y al motoclub con mayor participación.

Desde CSIF Huelva han animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria, con el objetivo de superar los 1.000 kilos de alimentos recogidos, consolidando un evento que se ha convertido en un referente en la provincia.