El Puerto de Huelva reunirá a más de 500 participantes en el XXIX Torneo Interpuertos de fútbol sala y pádel

El Puerto de Huelva acogerá por primera vez el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel, que se celebrarán del 14 al 16 de mayo con la participación de más de 500 personas procedentes de las 28 autoridades portuarias del sistema estatal y del organismo público Puertos del Estado.

La competición convertirá a Huelva en punto de encuentro del deporte portuario nacional, combinando la actividad deportiva con encuentros sociales y culturales que permitirán a los participantes intercambiar experiencias profesionales y conocer la ciudad y su entorno.

El evento ha sido presentado por el presidente del Puerto, Alberto Santana; la concejala de Deportes, María de la O Rubio; y la vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo.

Santana ha agradecido la participación de los equipos y ha animado a los asistentes a disfrutar tanto del torneo como de los atractivos turísticos de la provincia. Por su parte, la edil ha destacado el impacto positivo del evento en la proyección de la ciudad y en la dinamización económica, subrayando el papel del Puerto como motor no solo económico, sino también social y deportivo.

Las competiciones se desarrollarán en el Palacio de Deportes Carolina Marín, el campus de El Carmen y el Club de Pádel Panorámico. El torneo de fútbol sala contará con 28 equipos distribuidos en siete grupos, que disputarán una fase inicial el 14 de mayo, eliminatorias el día 15 y la final el 16 de mayo.

En paralelo, el torneo de pádel reunirá a más de 80 deportistas en categorías masculina, femenina y mixta, con una intensa programación de partidos durante las tres jornadas.

La entrada a los encuentros será gratuita hasta completar aforo. La organización corre a cargo del Puerto de Huelva junto a Puertos del Estado, en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Huelva, y cuenta con el apoyo de diversas empresas del sector.