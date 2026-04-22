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El Puerto de Huelva reunirá a más de 500 participantes en el XXIX Torneo Interpuertos de fútbol sala y pádel

La cita deportiva se celebrará del 14 al 16 de mayo en distintas instalaciones de la ciudad con equipos de 28 autoridades portuarias
Presentacion Interpuertos
Presentacion Interpuertos
Puerto Huelva
El Puerto de Huelva reunirá a más de 500 participantes en el XXIX Torneo Interpuertos de fútbol sala y pádel
Redacción
Redacción
22/04/26 - 12:25

El Puerto de Huelva acogerá por primera vez el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel, que se celebrarán del 14 al 16 de mayo con la participación de más de 500 personas procedentes de las 28 autoridades portuarias del sistema estatal y del organismo público Puertos del Estado.

La competición convertirá a Huelva en punto de encuentro del deporte portuario nacional, combinando la actividad deportiva con encuentros sociales y culturales que permitirán a los participantes intercambiar experiencias profesionales y conocer la ciudad y su entorno.

El evento ha sido presentado por el presidente del Puerto, Alberto Santana; la concejala de Deportes, María de la O Rubio; y la vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo.

Santana ha agradecido la participación de los equipos y ha animado a los asistentes a disfrutar tanto del torneo como de los atractivos turísticos de la provincia. Por su parte, la edil ha destacado el impacto positivo del evento en la proyección de la ciudad y en la dinamización económica, subrayando el papel del Puerto como motor no solo económico, sino también social y deportivo.

Las competiciones se desarrollarán en el Palacio de Deportes Carolina Marín, el campus de El Carmen y el Club de Pádel Panorámico. El torneo de fútbol sala contará con 28 equipos distribuidos en siete grupos, que disputarán una fase inicial el 14 de mayo, eliminatorias el día 15 y la final el 16 de mayo.

En paralelo, el torneo de pádel reunirá a más de 80 deportistas en categorías masculina, femenina y mixta, con una intensa programación de partidos durante las tres jornadas.

La entrada a los encuentros será gratuita hasta completar aforo. La organización corre a cargo del Puerto de Huelva junto a Puertos del Estado, en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Huelva, y cuenta con el apoyo de diversas empresas del sector.