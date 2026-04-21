El Ayuntamiento de Huelva designa por sorteo a los miembros de las mesas electorales para los comicios del 17 de mayo

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este martes un pleno extraordinario en el que se ha llevado a cabo el sorteo para la designación de los integrantes de las mesas electorales de cara a las elecciones autonómicas previstas para el próximo 17 de mayo. El procedimiento se ha desarrollado con normalidad y conforme a la normativa vigente.

La selección se ha realizado mediante el sistema telemático IDA-CELEC, una plataforma de intercambio de datos que conecta la Oficina del Censo Electoral con distintas administraciones públicas, utilizando la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística. Este sistema permite una designación aleatoria, objetiva y transparente de los ciudadanos que cumplen los requisitos legales.

Entre los criterios establecidos por la legislación electoral, se excluye automáticamente a las personas mayores de 70 años y a quienes no disponen del título de Graduado Escolar. Para ejercer la presidencia de mesa, se requiere contar con el título de Bachillerato, Formación Profesional de segundo grado o, en su defecto, el de Graduado Escolar o equivalente.

En total, se han designado los miembros de las 183 mesas electorales que se distribuirán en 51 colegios de la capital onubense. Para cada mesa se han seleccionado 30 personas, incluyendo titulares —una presidencia y dos vocalías— y sus correspondientes suplentes.

El Consistorio comunicará el resultado del sorteo a la Junta Electoral de Zona, encargada de trasladar oficialmente la designación a los ciudadanos elegidos. En los próximos días, estos recibirán una notificación individual acompañada de un manual con instrucciones sobre sus funciones durante la jornada electoral.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el desempeño de estos cargos es obligatorio. La ausencia injustificada el día de la votación puede constituir un delito electoral, por lo que se insiste en la importancia de cumplir con esta responsabilidad cívica.

En estos comicios están llamados a votar 115.558 electores en Huelva, incluidos los residentes en el extranjero inscritos en el municipio. Además, la Oficina del Censo Electoral remitirá a los votantes una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción, así como la mesa y el local electoral asignados para ejercer su derecho al voto.