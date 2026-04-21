El Monumento a la Fe Descubridora cumple 97 años como icono de Huelva

El Monumento a la Fe Descubridora, conocido popularmente como Monumento a Colón, cumple este 21 de abril 97 años desde su inauguración en 1929, consolidado como uno de los grandes emblemas de Huelva y del legado colombino.

El acto inaugural fue todo un acontecimiento de carácter internacional y contó con una destacada presencia institucional. Entre las autoridades asistentes se encontraban el infante Carlos de Borbón y Borbón, que acudió en representación del rey Alfonso XIII —ausente por el luto tras la muerte de su madre, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena—, así como el jefe del Gobierno, el general Miguel Primo de Rivera. También estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos, el ministro de Marina y la propia autora de la obra, Gertrude Vanderbilt Whitney.

La Junta de Obras del Puerto de Huelva desempeñó un papel fundamental desde el inicio del proyecto, al tratarse de terrenos portuarios el lugar elegido para su ubicación. Su conocimiento de la zona fue clave para determinar el emplazamiento definitivo en la Punta del Sebo, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, donde el monumento se alza con sus 37 metros de altura mirando hacia el Atlántico.

La idea original había nacido años antes, en 1917, impulsada por el abogado estadounidense William H. Page, y se materializó gracias a la financiación popular promovida desde Estados Unidos. La escultora Whitney viajó a Huelva para estudiar el entorno y concibió una obra pensada para impactar a los navegantes que llegaban por mar, con la figura de Colón abrazada a una gran cruz.

Casi un siglo después, el Monumento a la Fe Descubridora no solo mantiene intacta su fuerza visual, sino que continúa siendo un punto de referencia cultural e histórico, recordando el papel clave de la provincia en uno de los episodios más trascendentales de la historia universal.