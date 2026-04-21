La Facultad de Trabajo Social acoge las III Jornadas sobre la Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario de Huelva

La Universidad de Huelva, a través de su Facultad de Trabajo Social, ha celebrado las III Jornadas sobre el funcionamiento de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Huelva, un encuentro que ha reunido a estudiantes y profesionales en torno a la reinserción social.

Durante la sesión, alumnado de Trabajo Social, Derecho, Psicología y Educación ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano la labor que se desarrolla en esta unidad, así como compartir experiencias con el equipo técnico y varios internos.

Las jornadas, organizadas por la profesora Soledad Arroyo, contaron con la participación de profesionales del centro penitenciario y de cuatro internos que forman parte de los módulos de la UTE, quienes ofrecieron su testimonio personal.

Uno de los aspectos más destacados fue la importancia del aprendizaje en la gestión emocional como herramienta clave para superar adicciones, ludopatías o dependencias, elementos centrales en el proceso de recuperación.

Según explicó la organización, el modelo de intervención de la UTE se basa en el compromiso conjunto entre profesionales e internos, siendo fundamental el esfuerzo personal para avanzar hacia la reinserción.

Asimismo, se puso en valor la labor de sensibilización que realizan estos programas, no solo en el ámbito universitario, sino también en centros educativos, donde los propios internos comparten sus experiencias para prevenir conductas de riesgo.

Las jornadas subrayaron la importancia de la resocialización como principio recogido en la Constitución, así como la necesidad de derribar prejuicios y fomentar una mirada más cercana a la realidad de las personas privadas de libertad.