La Universidad de Huelva inaugura un Centro de Artes Marciales con una inversión de 177.000 euros

La Universidad de Huelva ha inaugurado un nuevo Centro de Artes Marciales en el Pabellón de Deportes Príncipe de Asturias, en el Campus de El Carmen, una instalación que ha supuesto una inversión de 177.000 euros y que aspira a convertirse en referente a nivel universitario.

El acto de inauguración, celebrado el pasado viernes, incluyó una demostración de distintas técnicas de artes marciales y contó con la presencia del rector, José Rodríguez, quien destacó que este espacio será la sede de diversas escuelas que la institución pondrá en marcha, subrayando que “probablemente seamos la primera universidad que cuenta con un centro de este tipo”.

El rector puso en valor el trabajo del Vicerrectorado de Campus Sostenible y Transformación Digital, que ha permitido adaptar la estructura del pabellón para crear un espacio amplio y luminoso, orientado no solo a la práctica deportiva, sino también a la transmisión de valores como la resiliencia y la superación.

En la misma línea, el vicerrector Manuel J. Maña destacó que esta actuación forma parte de una inversión global de cerca de 700.000 euros en instalaciones deportivas en los últimos años, avanzando además nuevas mejoras previstas en el pabellón.

Por su parte, la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, señaló que este centro permitirá ampliar la oferta deportiva de la universidad y abrirla tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad onubense, destacando que actualmente es la única universidad en España que cuenta con una escuela de Soo Bahk Do/Tang Soo Do Moo Duk Kwan.

El proyecto, diseñado por los arquitectos Mari Luz Galdames y Javier López, ha dado lugar a un espacio integrado en el edificio, con gran luminosidad, equipamiento especializado y conexiones tanto con las zonas educativas como con el exterior.

Con esta nueva infraestructura, la Universidad de Huelva refuerza su apuesta por el deporte como herramienta de formación integral, al tiempo que amplía sus instalaciones con un centro pionero en el ámbito universitario.