La UHU y Aguas de Huelva impulsan el talento joven para transformar la ciudad

La Universidad de Huelva y Aguas de Huelva han reconocido el talento del alumnado con la entrega de los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Cátedra de Innovación Social, en un acto celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

La jornada ha reunido a representantes del ámbito universitario, institucional y empresarial, consolidando esta iniciativa como un espacio de conexión entre el conocimiento académico y las necesidades reales de la sociedad.

La vicerrectora de Transferencia, María Reyes Sánchez, ha destacado que la cátedra se ha convertido en un referente en innovación social, subrayando la importancia de trasladar el conocimiento generado en las aulas al tejido productivo.

Por su parte, desde Aguas de Huelva, Natividad Moya ha incidido en la necesidad de seguir fomentando la colaboración con la universidad para generar soluciones alineadas con la sostenibilidad y el bienestar de la ciudad.

Uno de los trabajos más destacados ha sido el de Daniel Hernández Ortuño, premiado por su proyecto sobre vulnerabilidad energética, una herramienta orientada a mejorar la intervención de los servicios sociales en hogares en riesgo.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha puesto en valor el papel de la universidad como motor de desarrollo, vinculando el talento joven con el crecimiento de sectores estratégicos como el turismo, el hidrógeno verde o la economía circular, y subrayando la necesidad de retener ese talento en la ciudad.

Durante el acto se han entregado galardones en distintas categorías relacionadas con la innovación social y medioambiental, reconociendo trabajos sobre crowdfunding, intervención psicosocial, calidad del agua, sostenibilidad ambiental o transición educativa, entre otros.

La iniciativa evidencia el impacto directo de la investigación universitaria en la sociedad, mostrando cómo el conocimiento puede convertirse en soluciones reales para los retos actuales.

Con este tipo de programas, la Universidad de Huelva refuerza su papel como agente clave en la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo sostenible del territorio.