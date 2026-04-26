El Ayuntamiento refuerza su alianza con el Distrito 5 para impulsar empleo, formación y mejora urbana

El Ayuntamiento de Huelva ha avanzado en la coordinación de proyectos sociales, formativos y urbanos tras mantener una reunión de trabajo con representantes del Distrito 5, en la que ha participado la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora, junto a personal técnico municipal.

Durante el encuentro se ha acordado reforzar la estructura de los foros de trabajo del distrito con la incorporación estable de técnicos municipales, así como la participación de profesionales del programa ERACIS+, que actuarán en áreas clave como empleo, educación, familia, salud y ciudadanía. Esta medida busca mejorar la coordinación entre administraciones y facilitar un contacto más directo con las necesidades del territorio.

La reunión ha servido también para avanzar en la continuidad del Plan Integral del Distrito 5, mediante la colaboración entre distintas administraciones, así como para revisar documentos estratégicos como la Agenda Urbana del distrito, alineándolos con las líneas municipales.

Entre los asuntos abordados destacan además iniciativas relacionadas con la economía circular, la mejora de espacios urbanos y el impulso de acciones formativas orientadas al empleo, incluyendo actividades de apoyo en la búsqueda de trabajo.

Este encuentro se enmarca en la estrategia conjunta entre el Ayuntamiento y el Distrito 5 para reforzar la planificación, optimizar recursos y desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida en los barrios.