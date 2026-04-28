La Subdelegación del Gobierno en Huelva informa a entidades sociales sobre la regularización extraordinaria de migrantes

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha celebrado una Mesa Cívica con la participación de entidades y organizaciones sociales de la provincia para informar sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España.

El encuentro ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y ha contado con la presencia del jefe provincial de Extranjería, Francisco José Hernández Bello, y de la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, María Aller Burgos. Durante la sesión, los responsables han detallado los aspectos técnicos del procedimiento y han respondido a las dudas planteadas por los colectivos asistentes.

Entre las entidades participantes se encontraban asociaciones como Huelva para todos y todas, Mujeres en Zona de Conflicto, DIAPPO Moguer, ASNUCI, Huelva Acoge y CODENAF, además de los sindicatos UGT y CCOO, todos ellos implicados en la atención directa a población migrante.

La reunión ha servido para ofrecer información detallada sobre los requisitos, los canales de tramitación y los recursos habilitados, con el objetivo de garantizar una correcta difusión del proceso entre los potenciales beneficiarios. Esta medida busca dar respuesta a una realidad social, permitiendo que personas extranjeras con vínculos con España puedan acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

En cuanto a la atención presencial, se ha informado de que el procedimiento se está gestionando a través de una red de 436 oficinas en todo el país, incluyendo oficinas de Correos y de la Seguridad Social. En Huelva, los puntos habilitados se encuentran en la oficina de la Seguridad Social de la calle Béjar, así como en varias oficinas de Correos de la capital.

Asimismo, se ha recordado que es imprescindible solicitar cita previa para la atención presencial, mientras que la vía telemática permanece disponible las 24 horas para facilitar la presentación de solicitudes.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha subrayado la importancia de la colaboración con entidades sociales, anunciando la continuidad de estos encuentros para asegurar el correcto desarrollo del proceso de regularización.