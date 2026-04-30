Más de un centenar de jóvenes participan en el primer encuentro Alumni Generación Copper en Huelva

El encuentro, celebrado en el Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, ha servido como punto de partida de esta red que da continuidad a la labor que la Fundación desarrolla desde 2009, y que ya ha beneficiado a más de 1.700 participantes.

El proyecto, impulsado en colaboración con la Universidad de Huelva, la Diputación Provincial y la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo, nace con la vocación de convertirse en un espacio estable de conexión entre talento joven y entorno empresarial, favoreciendo la creación de redes de contacto y el desarrollo profesional.

El presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal, ha destacado que esta iniciativa permite avanzar en el acompañamiento del talento, manteniendo el vínculo con quienes han formado parte de sus programas formativos. Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración con la Universidad de Huelva como elemento clave para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Con este primer encuentro, Alumni Generación Copper inicia su andadura con vocación de continuidad, con la intención de consolidarse como una cita anual en la que las nuevas generaciones puedan conocer distintas trayectorias profesionales, encontrar referentes y reforzar su incorporación al mercado laboral.