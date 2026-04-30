El buque de cruceros La Belle de Cadix comienza este sábado su temporada de escalas en el Puerto de Huelva

El buque de cruceros La Belle de Cadix, de la naviera francesa Croisi Europe, iniciará este sábado 2 de mayo su temporada de escalas en el Puerto de Huelva, con llegada prevista a primera hora de la tarde al Muelle de Levante procedente de Sevilla.

La embarcación arribará con 140 pasajeros, en su mayoría de nacionalidades francesa, belga, alemana y suiza, además de una tripulación formada por 38 personas. Durante su estancia, los viajeros realizarán excursiones a La Rábida y a los Lugares Colombinos, así como visitas a la capital onubense.

Con 103 metros de eslora, este crucero, que combina itinerarios fluviales y marítimos con escalas en distintos puertos andaluces, continuará su ruta el domingo 3 de mayo rumbo a El Puerto de Santa María (Cádiz).

El La Belle de Cadix tiene previsto realizar escalas semanales durante los meses de mayo, junio y septiembre, sumando un total de 12 atraques en el puerto onubense, lo que refuerza la presencia del turismo de cruceros en la provincia.

La llegada de estos buques forma parte de la estrategia de promoción impulsada por Huelva Cruise Network, una iniciativa que agrupa a instituciones y entidades como la Cámara de Comercio, la Federación Onubense de Empresarios, la Agencia Destino Huelva, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, empresas turísticas y la Autoridad Portuaria, con el objetivo de consolidar a Huelva como destino de cruceros.

Este tipo de escalas contribuye a dinamizar el turismo y la economía local, al tiempo que posiciona a la provincia en las rutas internacionales de cruceros.