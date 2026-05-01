Arranca el mes de mayo en la ciudad con la plantación de 2.600 flores de temporada

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado el mes de mayo con un plan de mejora urbana centrado en la plantación de más de 2.600 flores de temporada en distintos puntos de la ciudad, una actuación que busca reforzar la imagen primaveral de la capital y mejorar sus espacios públicos.

La concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos pondrá en marcha estos trabajos la próxima semana, comenzando por el principal acceso a la ciudad a través del eje de la avenida de Andalucía hasta la calle San Sebastián, además de intervenir en enclaves destacados como la Casa Colón, la Plaza de la Constitución o la Plaza de San Pedro.

La responsable del área, Mariló Ponce, ha señalado que esta actuación responde a la tradicional campaña de primavera, destacando la incorporación de nuevos espacios recientemente remodelados. Entre ellos, la Plaza de San Pedro, donde se han elegido especies como los dianthus, caracterizadas por su colorido y fragancia.

El plan contempla la plantación de una amplia variedad de especies ornamentales. En la Casa Colón se instalarán alrededor de 500 plantas, entre begonias, tagetes y lobularias, mientras que en la fachada del Ayuntamiento se colocarán 260 petunias y en el entorno de La Palmera unas 120 begonias.

En el eje de la avenida de Andalucía también se realizarán importantes actuaciones, con más de 200 lantanas, 300 tinias y 260 plantas de la alegría en la mediana de San Sebastián, además de nuevas plantaciones en rotondas como la de Paco Toronjo y la del Papa.

Desde el Consistorio se ha subrayado que la elección de las especies responde no solo a criterios estéticos, sino también a su resistencia y bajo mantenimiento, con el objetivo de garantizar una imagen cuidada y sostenible en el tiempo. Las labores incluyen la preparación del terreno y la correcta distribución de las plantas para favorecer su crecimiento y durabilidad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca consolidar una ciudad más atractiva, accesible y acorde con la llegada de la primavera, poniendo en valor sus espacios públicos como lugares de convivencia y disfrute ciudadano.