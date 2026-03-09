Crisis en el grupo municipal del PSOE tras la salida del concejal Luis Albillo al grupo mixto: El partido lo expulsará

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva atraviesa una crisis interna tras conocerse que el concejal Luis Albillo ha registrado este lunes en la Secretaría municipal un escrito en el que comunica su decisión de abandonar el Grupo Municipal Socialista y solicitar su paso a la condición de concejal no adscrito.

La reacción del partido no se ha hecho esperar. En un comunicado difundido este mismo lunes, el PSOE ha recordado que, según lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos Federales del Partido Socialista Obrero Español, cualquier representante público elegido en una candidatura socialista que abandone el grupo municipal sin autorización de los órganos del partido pierde automáticamente la condición de afiliado.

En aplicación de este precepto, la formación socialista ha señalado que Luis Albillo será expulsado como afiliado del PSOE, una medida que el partido considera consecuencia directa de su decisión de desvincularse del grupo municipal.

Asimismo, desde las filas socialistas se ha solicitado al edil que entregue su acta de concejal. El partido sostiene que Albillo fue elegido dentro de una candidatura colectiva respaldada por miles de votantes en las últimas elecciones municipales, por lo que consideran que lo más coherente sería devolver el acta al PSOE.

En su comunicado, la formación también ha recordado la actual composición del pleno municipal, surgida de los comicios: 13 concejales del Partido Popular, 11 del PSOE, 2 de Vox y 1 de La Izquierda de Huelva, integrado en el Grupo Mixto. Según el partido, esta representación responde a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas y no debería alterarse por decisiones individuales.

Por último, el PSOE ha advertido de que mantendrá una vigilancia sobre la actuación del ya concejal no adscrito para evitar que su posición pueda favorecer al actual equipo de gobierno municipal. En este sentido, los socialistas han señalado que facilitar una mayoría absoluta al Ejecutivo local supondría, a su juicio, una grave deslealtad hacia el proyecto político con el que fue elegido y hacia los votantes socialistas de la ciudad.