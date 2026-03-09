El Puerto de Huelva invierte más de 700.000 euros en la rehabilitación del antiguo edificio de Estihuelva

El Puerto de Huelva ha destinado una inversión superior a 700.000 euros para la rehabilitación del antiguo edificio de Estihuelva, ubicado en la avenida Sanlúcar de Barrameda de la capital onubense. El objetivo de esta actuación es habilitar el inmueble para acoger dependencias de la Policía Portuaria y oficinas vinculadas a la actividad portuaria.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha visitado recientemente las obras acompañado por la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Díaz, en una actuación que se encuentra ya en su fase final.

Durante la visita, Santana explicó que el proyecto persigue poner en valor este edificio emblemático para la comunidad portuaria, adaptándolo a nuevas funciones dentro de las instalaciones del puerto. Según indicó, la intervención ha permitido conservar la estética exterior del inmueble mientras se ha llevado a cabo una profunda remodelación interior para dotarlo de instalaciones modernas y accesibles.

Las obras comenzaron en el primer trimestre de 2025 y han sido ejecutadas por la empresa Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A. (Insersa).

Con esta actuación, el Puerto de Huelva continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras y en la optimización de los espacios disponibles para reforzar los servicios que presta dentro del recinto portuario.