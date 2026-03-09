El Ayuntamiento de Huelva reedita el programa ‘Ruta Joven’ para fomentar hábitos saludables entre adolescentes

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha una nueva edición del programa municipal ‘Ruta Joven’, una iniciativa dirigida a menores y jóvenes de entre 11 y 18 años con el objetivo de promover conductas saludables, fortalecer las habilidades sociales y prevenir situaciones de riesgo asociadas al consumo de sustancias, el uso inadecuado de las tecnologías o el juego de azar online.

El programa se desarrolla a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Familias, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos y cuenta con la colaboración de los equipos de educadores y servicios sociales de centros de menores, centros de salud, colegios e institutos de la ciudad.

La teniente de alcaldesa responsable del área, Adela de Mora, ha explicado que esta iniciativa forma parte del compromiso municipal con la prevención y el acompañamiento a los jóvenes que pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. En este sentido, ha señalado que el objetivo es ofrecerles herramientas que les ayuden a afrontar los desafíos propios de esta etapa de la vida, reforzando la educación emocional, las habilidades sociales y la toma de decisiones responsables.

El programa no está abierto a la participación directa del público general, sino que se articula a través de la coordinación con los servicios sociales municipales y con profesionales de centros educativos, sanitarios y de menores, que son los encargados de derivar a los jóvenes que pueden beneficiarse de esta intervención socioeducativa. El plazo para realizar estas derivaciones permanecerá abierto hasta el próximo 26 de marzo.

Las sesiones se desarrollarán en el Centro Municipal Los Rosales y estarán organizadas en dos grupos de edad para adaptar los contenidos a las necesidades de los participantes. El primer grupo estará dirigido a jóvenes de entre 11 y 14 años y se reunirá los lunes, del 6 de abril al 4 de mayo, mientras que el segundo grupo estará destinado a jóvenes de entre 15 y 18 años y celebrará sus encuentros los jueves, del 9 de abril al 7 de mayo. Todas las sesiones tendrán lugar en horario de 17.00 a 19.00 horas.

A través de una metodología participativa basada en el juego, la simulación y la reflexión grupal, el programa abordará aspectos como la gestión de las emociones, la comunicación asertiva, la presión del grupo o la reflexión sobre roles y estereotipos de género. También se trabajará el uso responsable de las tecnologías y las pantallas, así como la prevención frente al consumo de alcohol, vapeadores, bebidas energéticas o cannabis.

Con ‘Ruta Joven’, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su apuesta por la prevención y la educación en valores, impulsando espacios de aprendizaje y convivencia que contribuyan al desarrollo personal y social de los jóvenes de la ciudad.