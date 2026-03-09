El Ayuntamiento concede la licencia del helipuerto provisional para iniciar las obras del Materno Infantil

El Ayuntamiento de Huelva ha concedido la licencia de obras para la construcción de un helipuerto provisional que permitirá iniciar las obras del futuro Hospital Materno-Infantil de la ciudad. Así lo ha anunciado el primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno municipal, Felipe Arias, tras la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes.

La autorización permitirá habilitar una helisuperficie eventual en la calle Doctor Juan Nicolás Márquez, que garantizará la operatividad del servicio mientras se desarrollan los trabajos de construcción del nuevo hospital.

Según explicó Arias, esta actuación resulta necesaria porque el proyecto del Hospital Materno-Infantil, promovido por el Servicio Andaluz de Salud, se levantará sobre los terrenos que actualmente ocupa el helipuerto del complejo hospitalario. Por este motivo, es preciso habilitar una ubicación alternativa durante el tiempo que duren las obras.

El portavoz municipal ha subrayado que la concesión de esta licencia supone “un paso fundamental” para el inicio de una infraestructura sanitaria largamente demandada por la sociedad onubense y que contará con una inversión superior a los 80 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.

En este sentido, Arias ha destacado la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Huelva y la Junta para sacar adelante este proyecto. Asimismo, recordó que el Consistorio ya aprobó anteriormente la mutación demanial de una parcela municipal para permitir la instalación temporal de esta helisuperficie mientras se ejecutan las obras.

El portavoz también puso en valor el papel de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en el impulso de esta infraestructura, asegurando que desde el Ayuntamiento se han realizado gestiones y reuniones para facilitar que el proyecto avance y pueda hacerse realidad.

Durante su comparecencia, Arias enmarcó esta actuación dentro de una dinámica de cooperación institucional que, según señaló, está permitiendo avanzar en proyectos estratégicos para la ciudad, como la ampliación del IES León Ortega o la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales de Huelva.

Por otro lado, el portavoz municipal criticó la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Huelva con motivo de la Cumbre Hispano-Lusa 2026, calificando su presencia como “una auténtica decepción para los onubenses”.

Según Arias, el encuentro no sirvió para abordar cuestiones clave para la ciudad, como el inicio de las obras del AVE Huelva-Sevilla, la mejora del servicio ferroviario, el impulso al proyecto de alta velocidad entre Faro, Huelva y Sevilla, la finalización de la presa de Alcolea, el tercer carril de la A-49 o el desbloqueo del aeropuerto privado de Huelva.

Pese a ello, aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando para defender los intereses de la ciudad y reclamar las infraestructuras que, a su juicio, necesita Huelva para su desarrollo.