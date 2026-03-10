Huelva dedica un rincón de la ciudad al cronista y periodista Juan Romero Márquez

La ciudad de Huelva cuenta desde hoy con un nuevo espacio dedicado al cronista y periodista Juan Romero Márquez. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha asistido al acto de rotulación del rincón que llevará a partir de ahora el nombre del reconocido comunicador onubense.

Durante el acto, amenizado por la Banda del Maestro Tejera, se ha hecho efectivo el acuerdo adoptado por el pleno de Honores y Distinciones de 2025, en el que se decidió reconocer la trayectoria de Romero Márquez con una calle en su honor, que finalmente se ha transformado en este rincón por expreso deseo del propio cronista.

La alcaldesa destacó durante el homenaje que Juan Romero Márquez ha sido una de las personas que mejor ha sabido contar, querer y defender a Huelva a lo largo de toda su vida. Según señaló, sus artículos han acompañado durante décadas a generaciones de onubenses, narrando la actualidad de la ciudad, sus tradiciones, su cultura y su deporte con una mirada cercana y comprometida.

Miranda subrayó también la vinculación del periodista con el Recreativo de Huelva, club al que ha seguido durante años con su pluma, así como su carácter cercano y humilde, cualidades que le han convertido en una persona muy querida en la ciudad.

El acto contó con la presencia de familiares, amigos, miembros de la corporación municipal y compañeros de profesión, entre ellos el periodista Carlos Navarro Antolín, quien definió a Romero Márquez como una persona sencilla y generosa que forma parte de una generación marcada por la discreción y el compromiso.

Con esta dedicatoria, el Ayuntamiento de Huelva reconoce la huella profesional, cultural y social que Juan Romero Márquez ha dejado en la ciudad, agradeciendo una trayectoria dedicada a narrar y difundir la identidad y el espíritu de Huelva.