Viva Suecia encabeza esta noche una de las citas musicales más esperadas de las Colombinas

Las Fiestas Colombinas de Huelva afrontan este sábado una de sus jornadas con mayor afluencia de público gracias a un cartel musical encabezado por Viva Suecia, una de las bandas más destacadas del panorama indie nacional.

La programación comenzará a las 22.30 horas con la sesión de DJ Dani P., encargado de abrir la noche y preparar el ambiente antes del concierto principal.

A las 23.30 horas, llegará el turno de Viva Suecia. El grupo murciano, convertido en uno de los grandes referentes del rock alternativo español, interpretará algunos de los temas que han marcado su trayectoria, como Lo que te mereces, El bien o La voz del presidente. Su actuación es una de las más esperadas de esta edición de las Colombinas y reunirá a seguidores llegados desde distintos puntos de la provincia.

La música continuará a partir de la 01.00 horas con la sesión de DJ BAU, que pondrá el broche a una noche pensada para prolongar el ambiente festivo en el recinto colombino.

Con acceso gratuito, los conciertos forman parte de la programación de las Fiestas Colombinas 2026, que durante toda la semana están reuniendo a miles de personas en torno a la música en directo y al ambiente festivo del recinto ferial.