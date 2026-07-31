Perera, Roca Rey y David de Miranda protagonizan el cartel de máxima categoría de Colombinas

La plaza de toros de La Merced acogerá este sábado uno de los carteles más rematados de la Feria Taurina de Colombinas 2026. Miguel Ángel Perera, Andrés Roca Rey y el onubense David de Miranda lidiarán seis toros de la prestigiosa ganadería de Juan Pedro Domecq en una corrida que reúne a tres de los nombres más importantes del panorama taurino actual.

La empresa ha confeccionado una terna de máximo nivel con el objetivo de convertir esta jornada en una de las más destacadas del abono. Perera llega avalado por su regularidad, Roca Rey continúa siendo uno de los grandes reclamos de la tauromaquia y David de Miranda afrontará la primera de sus dos comparecencias en la feria ante su público.

La calidad de la ganadería de Juan Pedro Domecq y el momento que atraviesan los tres matadores hacen prever una de las tardes de mayor expectación de las Colombinas.