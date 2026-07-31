Los carteles que han contado la historia de las Colombinas

Mucho antes de que existieran las campañas en redes sociales o los vídeos promocionales, las Colombinas ya tenían un gran embajador: su cartel anunciador. Año tras año, estas obras han servido para invitar a onubenses y visitantes a disfrutar de las fiestas, pero también se han convertido en un reflejo de la historia, la cultura y la identidad de Huelva.

Basta con recorrer los carteles de las distintas ediciones para comprobar cómo han evolucionado tanto las Colombinas como la propia ciudad.

Del carácter histórico a la imagen festiva

Los primeros carteles estaban marcados por el espíritu conmemorativo con el que nacieron las Colombinas en 1880. Era habitual encontrar referencias al Descubrimiento de América, las carabelas, Cristóbal Colón, el Monasterio de La Rábida o el Puerto de Palos, elementos inseparables del origen de estas fiestas.

Con el paso de las décadas, la iconografía fue ampliándose para incorporar símbolos propios de Huelva y de la feria, como las casetas, las luces del recinto, las atracciones o el ambiente festivo.

Un escaparate para artistas y diseñadores

Muchos de los carteles han sido realizados por pintores, ilustradores, diseñadores gráficos y fotógrafos que han aportado su particular visión de las Colombinas. Cada obra refleja también las tendencias artísticas de su época, desde los diseños más clásicos hasta las composiciones digitales actuales.

Más allá de anunciar unas fiestas, muchos de estos carteles han terminado convirtiéndose en auténticas piezas de colección.

Cada cartel cuenta una historia

En numerosas ocasiones, el cartel oficial ha servido para rendir homenaje a efemérides, municipios de la provincia o acontecimientos históricos vinculados a Huelva.

La edición de 2026, por ejemplo, está dedicada a Palos de la Frontera y al centenario del vuelo del Plus Ultra, uniendo dos hitos históricos que forman parte del patrimonio colectivo de la provincia.

Un recorrido por la memoria de Huelva

Observar los carteles de distintas épocas es también recorrer la historia reciente de la ciudad. Cambian los estilos, los colores y las técnicas, pero permanece el mismo objetivo: anunciar la llegada de unas fiestas que forman parte de la identidad de varias generaciones de onubenses.

En ellos puede verse cómo han evolucionado los gustos artísticos, la imagen de la feria e incluso la manera de entender la comunicación institucional.

Mucho más que un anuncio

Cada verano, el cartel de las Colombinas abre oficialmente la cuenta atrás para las fiestas. Durante unos días ocupa escaparates, marquesinas y edificios públicos. Después pasa a formar parte del archivo histórico de la ciudad.

Quizá por eso, muchos onubenses conservan en casa el cartel de alguna edición especial. No solo recuerda una feria concreta, sino también una etapa de sus vidas.

Con el paso de los años, los carteles han dejado de ser simples anuncios para convertirse en una memoria gráfica de las Colombinas y, en buena medida, de la propia historia de Huelva.