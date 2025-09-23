Buscar
La Virgen de la Cinta regresa a su santuario el 26 de septiembre con la tradicional subida
Redacción
23/09/25 - 11:39

La Virgen de la Cinta, Patrona de Huelva, volverá a su santuario el próximo viernes 26 de septiembre en el marco de las fiestas patronales. La tradicional subida a la Cinta arrancará a las 20:00 horas desde la Parroquia de San Pedro, recorriendo distintas calles y avenidas de la ciudad hasta alcanzar su templo pasada la medianoche.

El itinerario contempla los siguientes puntos: Puerta San Pedro (20:00 h), Plaza San Pedro (20:10 h), calle San Andrés (20:20 h), Plaza Ivonne Cazenave (21:30 h) y avenida Manuel Siurot, donde la comitiva avanzará en distintos tramos hasta llegar a las puertas del Santuario de La Cinta sobre las 00:10 horas. El Ayuntamiento recuerda que los horarios son orientativos y podrán variar según el desarrollo de la procesión.

La subida, uno de los actos más esperados y emotivos de las fiestas, congregará a miles de onubenses que acompañarán a su patrona en su regreso al santuario, símbolo de devoción y tradición en la capital onubense.