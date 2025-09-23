Huelva avanza en la apertura de cafeterías de centros sociales y en la modernización del campo de Fútbol Playa

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha dado luz verde a dos importantes iniciativas que reforzarán la vida social y deportiva de la ciudad. Por un lado, se ha adjudicado la explotación de las cafeterías de los Centros Sociales Cristina Pinedo y Lazareto, con el objetivo de reabrir estos espacios “lo antes posible”. Según Adela de Mora, teniente de alcalde de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, la adjudicación a una misma empresa facilita la gestión y garantiza precios asequibles para los usuarios, especialmente personas mayores, fomentando la socialización y participación ciudadana. Los locales se acondicionarán con pequeñas reformas y la instalación de una cocina en Cristina Pinedo, cerrando así una larga espera.

Por otro lado, la empresa Necarez de Obras, S.L. se encargará de ejecutar un proyecto de modernización y optimización del Campo de Fútbol Playa, con una inversión de más de 320.000 euros. El objetivo es convertir las instalaciones en un auténtico Estadio de Fútbol Playa, adaptado a la normativa del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol, capaz de acoger competiciones de primer nivel y reforzar la proyección de los clubes y deportistas locales. Entre las mejoras destacan la construcción de un graderío, itinerarios accesibles, modernización energética mediante aerotermia y paneles fotovoltaicos, así como la instalación de sistemas de seguridad, señalización y digitalización de las instalaciones.

Ambos proyectos, uno orientado a la convivencia y otro al deporte, buscan ofrecer a los vecinos de Huelva espacios accesibles, sostenibles y funcionales, reforzando la inclusión, la seguridad y la calidad de vida en la ciudad.