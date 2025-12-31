Más allá de la gestión del ciclo del agua

PACTO SOCIAL POR EL AGUA EN HUELVA, UNA ALIANZA PARA UNA HUELVA MEJOR

El Pacto Social suscrito este año entre Aguas de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva refleja el compromiso conjunto de ambas entidades con la protección de los colectivos más vulnerables y la garantía del acceso al agua como un derecho esencial. A través de este acuerdo, se articulan medidas de apoyo como bonificaciones, ayudas económicas y mecanismos de acompañamiento social para familias en situación de dificultad, asegurando que ninguna persona quede excluida del suministro por motivos económicos. Una iniciativa que refuerza la vocación social de Aguas de Huelva y su colaboración estrecha con la administración local para avanzar hacia una ciudad más justa, solidaria e inclusiva. A través de este pacto se articulan mesas de trabajo sobre inclusión social y crecimiento verde donde se atenderán las demandas ciudadanas y se tenderá una red de diálogo continuo con todas las entidades y asociaciones de Huelva.

"TEATIENDO" UN SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TEATiendo

Uno de los proyectos más integradores de la empresa, es la adecuación de su sede para lograr la accesibilidad universal. Gracias a la colaboración con las entidades de Huelva que trabajan en favor de las personas con discapacidad, nació en 2019 el servicio TEAtiendo, en el que además del curso de lenguaje de signos impartido a los empleados, se incorporaron al departamento de atención al cliente un servicio de acompañamiento para personas con discapacidad, un sistema de video traducción para personas sordas, y de bucles magnéticos para personas con implantes, se ha adaptó un manual de atención al cliente en braille, incorporándose además una impresora braille, una baliza de audio guiado para ciegos, guías podotáctiles y señalética luminiscente en braille. Asimismo, Aguas de Huelva cuenta con un espacio específico para la atención de personas o familiares con TEA.

PRESENTES EN LA VIDA DE LA CIUDAD, LA EMPRESA APORTA SU AYUDA A INSTITUCIONES COMO CRUZ ROJA O BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA

Entre las acciones sociales llevadas a cabo, destacan las iniciativas de colaboración con Cruz Roja a través del fondo de ayudas a la contratación y bonificaciones a familias necesitadas, la colaboración con el programa de voluntariado del Aula Infantil del Hospital Juan Ramón Jiménez para la dinamización y actividades lúdicas de menores ingresados. Todos los años la empresa colabora también con los proyectos sociales del Banco de Alimentos de Huelva.

LA EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL JUEGAN UN PAPEL VITAL PARA AGUAS DE HUELVA

Junto a Madre Coraje la empresa mantiene desde hace más de 10 años acuerdos de colaboración para promocionar el reciclaje de residuos en la ciudad de Huelva. Su objetivo es informar a la población sobre la recogida de residuos urbanos, en especial para la concienciación del reciclado y reutilización del aceite comestible usado, con el que elaboran jabón que se envía a poblaciones desfavorecidas de Perú.

Pacto Social

Emahsa impulsa la formación y la investigación académica colaborando con la Universidad de Huelva en la puesta en marcha desde finales de 2016, de la Cátedra de Innovación Social Aguas de Huelva. Entre las iniciativas llevadas a cabo este año se encuentran el apoyo a la UNIA en la promoción del Máster de tecnología medioambiental, favoreciendo la movilidad internacional de sus estudiantes, así como la promoción junto con SACU UHU y la Casa Paco Girón del programa “Alojamiento con corazón”, para estudiantes con escasos recursos. La empresa también mantiene acuerdos con institutos de FP Dual para el acceso a prácticas de este alumnado en sus instalaciones.

Catedra AH rectorado UHU

Durante el año, además de un programa educativo para estudiantes de primaria y secundaria, se hacen eventos coincidentes con días relevantes mundiales como el Día Mundial del Agua o el Día Mundial del Saneamiento. El objetivo de estos eventos es concienciar a la ciudadanía de la importancia del ciclo integral del agua, y la importancia de realizar un consumo con responsabilidad y un uso responsable de los vertidos para poder seguir disfrutando del agua ahora y siempre.

A través del programa de Voluntariado Medioambiental BiObserva los trabajadores y trabajadoras de la empresa, además de velar por suministrar y depurar un agua de máxima calidad, se encargan de observar y registrar la fauna, -en concreto las aves-, desde sus sedes de trabajo en las estaciones de tratamiento de agua potable y residual de la ciudad.

Plantación Gañafote

Este año en línea con su compromiso medioambiental y su implicación activa en la vida de la ciudad, Aguas de Huelva ha impulsado junto al Ayuntamiento y lla Gañafote Cup, una iniciativa de reforestación que aúna deporte, sostenibilidad y participación ciudadana. A través de la plantación de árboles vinculada a este reconocido torneo, la empresa contribuye a la mejora del entorno natural, a la compensación de la huella ambiental y a la concienciación de los más jóvenes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Una acción simbólica y a la vez transformadora que refuerza el mensaje de que cada gesto cuenta para construir una Huelva más verde y sostenible.

CON LAS COSTUMBRES, TRADICIONES Y EVENTOS DE HUELVA

Especialmente volcada con la conservación del patrimonio y las tradiciones de Huelva, Aguas de Huelva está presente año tras año, junto a los onubenses, en la Semana Santa, las Colombinas o las Fiestas de la Patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, el Rocío, el Patrón de la ciudad, San Sebastián, y apoyando a las hermandades de la ciudad y a otros colectivos, que con su trabajo contribuyen a conservar las señas de identidad de nuestra capital.

AGUAS DE HUELVA, ENTRE LAS EMPRESAS QUE LIDERAN EL ATLAS DE EMPRESAS COMPROMETIDAS DE ANDALUCÍA

Este firme compromiso social, ambiental y con su entorno ha sido recientemente refrendado por el Atlas de la Empresa Comprometida de Andalucía 2025, un informe de referencia que evalúa el desempeño responsable de las compañías andaluzas en cuatro categorías clave. En un contexto marcado por la incertidumbre política, el debate sobre las políticas climáticas y la tensión entre la globalización y la defensa del mercado local, el Atlas constata una mejora general del tejido empresarial andaluz y sitúa a Aguas de Huelva entre las diez empresas más destacadas de la comunidad, al superar las 16 estrellas en el conjunto de los indicadores analizados. Este reconocimiento consolida a la empresa como un referente en buenas prácticas, innovación social y vinculación con la ciudadanía, reforzando su papel como agente activo del desarrollo sostenible de Huelva.