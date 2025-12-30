Pilar Miranda destaca 2025 como un año clave de desbloqueos, inversiones y proyectos históricos para Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha hecho balance de 2025 con motivo de la Navidad, calificándolo como un año de “avances reales, desbloqueos y sueños que se hacen realidad”, en el que la ciudad ha dado pasos decisivos en proyectos largamente esperados y ha sentado las bases del desarrollo futuro.

Entre los hitos más destacados, Miranda ha subrayado el desbloqueo del Ensanche Sur, cuyas obras de urbanización ya se han iniciado, así como la reactivación del proyecto de la Plaza Mayor, la recuperación de Santa Fe y la obtención de financiación para la rehabilitación de la antigua cárcel, uno de los grandes proyectos patrimoniales pendientes de la ciudad.

El balance municipal también incluye actuaciones relevantes en movilidad y espacio público, como la creación de nuevos aparcamientos gratuitos junto al Muelle del Tinto, impulsados junto a la Autoridad Portuaria y La Unión del Muelle; la apertura del nuevo espacio peatonal de la antigua fábrica de Harina y la ejecución de un importante plan de asfaltado para mejorar calles y barrios de la capital.

En materia de patrimonio y urbanismo, la alcaldesa ha destacado el inicio del proceso de expropiación del Cabezo de la Joya para su puesta en valor y la aprobación de un nuevo plan de protección de los cabezos, con el objetivo de conservar uno de los elementos identitarios de Huelva. Estas actuaciones se suman al Plan de Mejoras en los Barrios, dotado con 7 millones de euros, que está permitiendo intervenir en zonas como La Orden, Zafra, Matadero, Huerta Mena o Isla Chica.

Miranda ha resaltado igualmente el refuerzo de los servicios públicos, con un aumento de la inversión en limpieza de casi 4 millones de euros, así como la apuesta por la cultura, con una programación que ha traído a la ciudad conciertos y artistas de primer nivel y el regreso de la colección del pintor José Caballero. Entre los momentos más significativos del año, ha citado la celebración de la Magna Mariana.

En el ámbito institucional y de seguridad, la alcaldesa ha recordado que en 2025 se puso fin a la inestabilidad jurídica del Recreativo de Huelva, con una solución definitiva que permitió la salida de Pablo Comas. Además, se ha avanzado en la modernización de la Policía Local, la renovación del Parque de Bomberos y la mejora de la capacidad de respuesta ante temporales, en coordinación con el Puerto y Aguas de Huelva.

El año se cierra, según Miranda, con “un gran anuncio de futuro”: la designación de Huelva como sede del Centro de Innovación de Economía Circular de Andalucía, un proyecto estratégico que refuerza el posicionamiento de la ciudad en sostenibilidad e innovación.

De cara a 2026, la alcaldesa ha avanzado un calendario cargado de retos y proyectos, entre los que figuran el inicio de las obras de la antigua cárcel, la antigua estación de Renfe, el Banco de España, el Materno Infantil, la Ciudad de la Justicia y la integración del Muelle de Levante, además de la culminación del Edificio de Hacienda, la Casa Colón, nuevas mejoras en los barrios y la celebración del Europeo de Bádminton.

Pilar Miranda ha cerrado su mensaje agradeciendo la confianza y el esfuerzo de la ciudadanía, destacando que “los onubenses somos el verdadero motor del crecimiento de Huelva”, y expresando su deseo de que 2026 sea “un año de salud, paz y prosperidad”, con el objetivo declarado de que Huelva sea “el mejor sitio del mundo para vivir”.