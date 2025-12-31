Emtusa cierra 2025 con un récord histórico de viajeros y un crecimiento superior al 11%

La Emtusa ha cerrado 2025 con el mejor balance de su historia al registrar 7.743.308 viajeros, lo que supone un incremento del 11,06% respecto al año anterior. Unos datos que confirman el respaldo de los onubenses al transporte público y a la apuesta por la movilidad sostenible impulsada por el Ayuntamiento de Huelva.

El presidente de Emtusa y primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias, ha valorado muy positivamente estas cifras, que reflejan “una apuesta decidida por un modelo de transporte público eficiente, de calidad y respetuoso con el medio ambiente”, destacando además que la empresa municipal cuenta con una de las flotas más jóvenes de España.

En el último consejo de administración del año se ha aprobado la adquisición de seis autobuses eléctricos más, una decisión que permitirá seguir avanzando en la modernización del servicio. Esta compra se suma a la incorporación en 2025 de los primeros diez autobuses cien por cien eléctricos, consolidando el proceso de renovación de la flota.

Consejo Emtusa.

Actualmente, el 50% de los autobuses de Emtusa son de bajas emisiones y el 25% de cero emisiones, un dato que, según Arias, repercute no solo en una mayor comodidad y seguridad para los usuarios, sino también en una mejora de la calidad ambiental y acústica de la ciudad.

De cara a 2026, el Ayuntamiento prevé nuevas inversiones en las instalaciones de la empresa municipal, tanto en la zona de Zafra como en la sede central, con el objetivo de mejorar el servicio al usuario y las condiciones laborales de los trabajadores. Estas actuaciones se sumarán a otras mejoras ya implantadas, como la instalación de 54 marquesinas inteligentes repartidas por toda la ciudad.

Asimismo, el presidente de Emtusa ha anunciado que en 2026 se mantendrán todas las bonificaciones en las tarifas, sin aplicar subidas de precios y conservando los descuentos en los abonos y tarjetas multiviaje.

Con estos datos, Emtusa consolida 2025 como un año clave para el transporte público en Huelva y afronta 2026 con el objetivo de seguir incrementando el número de viajeros y reforzar un modelo de movilidad sostenible, accesible e inclusiva.