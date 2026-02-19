El Ayuntamiento activa el proyecto de la calle Cervantes tras más de dos décadas de espera en El Matadero

El Ayuntamiento de Huelva ha dado un paso decisivo para desbloquear el proyecto de transformación del entorno de la calle Cervantes, en el barrio de El Matadero, tras más de 20 años de reivindicaciones vecinales. La celebración de la Asamblea de la Junta de Compensación del ámbito del PERI 12.1 activa los mecanismos urbanísticos para reordenar esta zona estratégica del Ensanche Sur.

El primer teniente de alcaldesa y responsable de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, ha destacado el acuerdo alcanzado con ADIF, propietario mayoritario de los terrenos junto al Consistorio, para “desbloquear un proyecto clave para seguir configurando la fachada sur de la ciudad”. La actuación permitirá transformar el frente urbano que discurre por la avenida Miss Withney y la calle Valverde del Camino, desde la Plaza del Punto hasta la circunvalación, atravesando la avenida Nuevo Colombino.

El plan contempla la redacción del proyecto de reparcelación y el inicio de los trámites para licitar la urbanización del entorno de la Escuela de Arte León Ortega. En total, se prevé la construcción de tres parcelas residenciales con 250 viviendas, de las que el 50% serán de Protección Oficial, superando los mínimos exigidos por la normativa urbanística.

Arias ha subrayado que la apuesta por destinar la mitad de las nuevas viviendas a VPO responde al compromiso municipal de ampliar el parque residencial y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. “Estamos comprometidos con la promoción de todo tipo de vivienda, tanto pública como privada, para atender las necesidades de los onubenses en el marco del desarrollo urbano en marcha”, ha señalado.

El proyecto incluye además la creación de una nueva zona verde de más de 10.000 metros cuadrados, configurada como un parque lineal que conectará con el Parque del Ferrocarril, prolongándose desde el Muelle Cargadero del Mineral hasta la avenida Nuevo Colombino. Este nuevo Parque del Matadero se convertirá en la carta de presentación de la ciudad por el sur.

A ello se sumará una parcela deportiva de más de 8.000 metros cuadrados y 11.000 metros cuadrados destinados a nuevos viarios y aparcamientos, con la prolongación de las calles Matadero y J. Valdivieso y la apertura de una nueva vía con amplias aceras.

Asimismo, el desarrollo urbanístico integrará plenamente la Escuela de Arte León Ortega en el nuevo entramado urbano, incluyendo una ampliación de 7.700 metros cuadrados cuyas obras ya están en ejecución.

Con este impulso, el Ayuntamiento busca culminar una de las actuaciones pendientes más relevantes en El Matadero y avanzar en la consolidación de la nueva fachada sur de Huelva.