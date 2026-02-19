El Ayuntamiento rotula un paseo en honor a la Hermandad de Emigrantes del Rocío de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha inaugurado este miércoles el paseo que desde hoy lleva el nombre de la Hermandad de Emigrantes del Rocío de Huelva, cumpliendo así el acuerdo adoptado en el pleno de Honores y Distinciones de 2022 con motivo del cincuentenario de la fundación de la entidad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha asistido al acto de rotulación, celebrado en un ambiente entrañable y amenizado por el coro de la hermandad. Al evento han acudido también miembros de la corporación municipal, así como numerosos hermanos y devotos.

Durante su intervención, Miranda ha destacado que la Hermandad de Emigrantes es “referente y garante de nuestras tradiciones, de nuestra identidad y de nuestra manera de sentir la devoción hacia la Blanca Paloma”. La primera edil ha subrayado que con este reconocimiento el Ayuntamiento “reconoce públicamente el trabajo que desarrolla Emigrantes cada día para mantener vivo el patrimonio cultural y religioso de Huelva”.

En este sentido, ha asegurado que el nuevo paseo “no es solo un nombre en una placa, sino un símbolo de respeto, gratitud y compromiso mutuo”, al tiempo que ha reafirmado el apoyo municipal a los proyectos que impulsa la hermandad, desde las peregrinaciones hasta la escuela de tamborileros, talleres de flamenco, bordado o castañuelas, además de actividades infantiles orientadas a transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones.

La alcaldesa también ha puesto en valor la obra social de la entidad, destacando su ayuda a numerosas familias y el equilibrio que mantiene entre tradición y compromiso solidario. Asimismo, ha agradecido que la hermandad lleve el nombre de Huelva “con orgullo dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Emigrantes, José Francisco Garrido, ha agradecido el reconocimiento institucional, subrayando que pone en valor “el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de una hermandad que lleva más de 50 años trabajando por y para esta ciudad y en la difusión de la devoción rociera en toda Huelva”. Garrido ha asegurado que para los rocieros y hermanos es “una satisfacción y un orgullo” contar con una referencia en el callejero de la ciudad tras años de trabajo para conseguirlo.