El Puerto de Huelva aborda más de veinte concesiones en su primera sesión del año y consolida su crecimiento

El Consejo de Administración del Puerto de Huelva ha celebrado este miércoles su primera sesión de 2026, en un encuentro presidido por Alberto Santana en el que se ha puesto sobre la mesa el balance del ejercicio 2025 y se han tramitado más de una veintena de concesiones y autorizaciones administrativas para actividades en la zona de servicio.

Durante la reunión se ha recordado el volumen total de tráfico alcanzado el pasado año, que superó los 30,3 millones de toneladas, una cifra que refleja la estabilidad del enclave portuario onubense y su peso estratégico en el sistema portuario nacional.

El presidente del Puerto de Huelva ha subrayado el dinamismo de la institución, destacando el esfuerzo inversor realizado y el elevado número de proyectos ejecutados a lo largo de 2025, especialmente vinculados al crecimiento de la actividad logística y portuaria, así como a las iniciativas de integración puerto-ciudad.

En el apartado de otorgamientos, prórrogas y modificaciones de concesiones y autorizaciones administrativas, el Consejo ha abordado más de veinte expedientes. Entre ellos figura la autorización concedida a la empresa Stemdo Astrea en la Lonja de la Innovación, destinada al desarrollo de tecnologías. Asimismo, se ha aprobado una autorización a la Diócesis de Huelva para la instalación de dependencias de información y atención a marineros.

En cuanto a la ocupación de suelo, el Puerto de Huelva cerró 2025 con más de 4,2 millones de metros cuadrados concesionados en su zona de servicio y cerca de 300 títulos otorgados, datos que evidencian el incremento de implantación de nuevas empresas y la ampliación de actividad por parte de la comunidad portuaria.