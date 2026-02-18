José Bacedoni Bravo dona al Archivo Municipal de Huelva parte de su fondo documental

El Archivo Municipal de Huelva ha recibido la donación de una amplia colección documental por parte del onubense José Bacedoni Bravo, integrada por libros, publicaciones, documentación gráfica y diverso material profesional y personal. La entrega viene a completar otras cesiones realizadas con anterioridad por el propio autor y supone un refuerzo significativo del patrimonio documental de la ciudad.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha agradecido la generosidad del donante, subrayando que el Ayuntamiento custodiará este legado “con el cuidado y respeto que merece”, garantizando su conservación y puesta a disposición pública. Por su parte, Bacedoni ha manifestado su deseo de que el fondo sea organizado y difundido por el Archivo Municipal para que pueda ser consultado por investigadores y ciudadanía.

Entre el material cedido destacan obras de su biblioteca particular, artículos y dibujos de su autoría, así como fotografías, bocetos y recortes de prensa relacionados con su trayectoria. Especial relevancia tiene la documentación vinculada al arquitecto Alejandro Herrero Ayllón, con quien colaboró durante años como delineante en el Ayuntamiento de Huelva, aportando planos, correspondencia y material gráfico de interés para el estudio de la arquitectura y el urbanismo local.

Nacido en Huelva en 1936, José Bacedoni Bravo es pensador, dibujante, diseñador y escultor, con una extensa trayectoria profesional ligada al Ayuntamiento, al Puerto y a la Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis, además de una intensa actividad artística y cultural reconocida con diversos premios y distinciones. Su aportación pasa ahora a formar parte del patrimonio común de la ciudad.