El Ayuntamiento anima a la comunidad educativa a participar en la encuesta para mejorar la movilidad escolar

El Ayuntamiento de Huelva ha hecho un llamamiento a alumnado, familias, profesorado y personal de los centros educativos para que participen en la encuesta online del Proyecto de Movilidad Activa en Centros Escolares (PMACE Huelva), una iniciativa orientada a promover desplazamientos más seguros, saludables y sostenibles en los entornos escolares de la ciudad.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 28 de febrero y permitirá recabar información y propuestas con el objetivo de elaborar un diagnóstico participativo que sirva de base para definir itinerarios escolares seguros y medidas adaptadas a cada centro. La concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha subrayado la importancia de la implicación de toda la comunidad educativa, destacando que “su experiencia diaria es fundamental para diseñar soluciones eficaces”.

El proyecto, integrado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, busca fomentar hábitos como caminar, usar la bicicleta o el patinete y potenciar el transporte público, reduciendo al mismo tiempo el tráfico y mejorando la seguridad vial y la calidad ambiental en los accesos a los colegios. Las aportaciones recogidas durante este proceso servirán para desarrollar un plan específico de movilidad activa en los próximos meses, reforzando el compromiso municipal con una ciudad más segura y sostenible.