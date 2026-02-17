El Hospital Juan Ramón Jiménez pone en valor la nutrición del paciente de larga estancia en la UCI

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha destacado la importancia de la nutrición en el paciente crítico, especialmente en aquellos con largas estancias en la UCI, con la organización de las primeras jornadas andaluzas de nutrición crítica. El encuentro ha reunido al Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, Urgencias y Coronarias (SAMIUC), poniendo el foco en la terapia nutricional como pilar esencial de los cuidados intensivos.

Durante la jornada se han abordado ocho temas clave relacionados con la mejora de la nutrición clínica en las UCI andaluzas. Los especialistas coinciden en que salvar la vida del paciente es tan importante como garantizar su recuperación funcional y su calidad de vida tras el alta, un proceso en el que la nutrición desempeña un papel determinante. La doctora Antonia Tristancho, intensivista del centro hospitalario onubense, lidera este grupo de trabajo creado en 2023 para impulsar la formación, la investigación y la aplicación de protocolos actualizados en este ámbito.

Las conclusiones del encuentro servirán de base para la elaboración de una guía clínica de bolsillo que facilitará el acceso a recomendaciones prácticas y validadas para cualquier UCI andaluza. El grupo persigue reducir la desnutrición en pacientes críticos, disminuir su morbilidad y favorecer una recuperación óptima, reforzando además la colaboración con otras sociedades científicas y consolidando la trayectoria de Andalucía en el ámbito de la nutrición crítica.