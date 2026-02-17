El Ayuntamiento refuerza la poda de naranjos junto a fachadas para atender las demandas vecinales

El Ayuntamiento de Huelva ha decidido reforzar la poda de los naranjos adosados a fachadas dentro de la campaña que se está desarrollando en la ciudad y que afecta a más de 5.000 ejemplares. El Servicio de Parques y Jardines, dependiente de la concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos, ha actualizado las técnicas de intervención y establecido un calendario específico para priorizar los árboles más próximos a viviendas, dando respuesta a las quejas vecinales.

A partir de ahora, en los naranjos situados a menos de dos metros de edificios se aplicará una poda en espaldera, garantizando la distancia vertical respecto al inmueble y realizando un clareo interior que permita el paso de la luz. El objetivo es redirigir el crecimiento de los árboles para evitar molestias, manteniendo todos los ejemplares y apostando por podas controladas que favorezcan la floración del azahar y recuperen la imagen tradicional de los naranjos en la ciudad.

Los trabajos se desarrollan actualmente en La Orden y el Polígono San Sebastián y, la próxima semana, se ampliarán a cuatro barriadas de forma simultánea para acortar plazos. Además, el Consistorio estudia el estado general del arbolado tras las borrascas con la intención de impulsar un plan extraordinario que garantice la estabilidad de los ejemplares, prevenga riesgos y mejore la seguridad en calles y espacios públicos.