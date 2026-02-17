Fundación Moeve abre la tercera edición de sus premios para impulsar una transición ecológica justa
La convocatoria, dotada con 120.000 euros, amplía su alcance a Portugal y estará abierta hasta el 11 de marzo
Fundación Moeve ha lanzado la tercera edición de sus premios anuales, una iniciativa destinada a identificar y potenciar proyectos que promuevan una transición ecológica justa y un modelo económico más sostenible e inclusivo. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 11 de marzo y, como novedad, amplía su ámbito geográfico a Portugal, permitiendo la participación de candidaturas procedentes de toda la Península Ibérica y Canarias.
Los galardones cuentan con una dotación total de 120.000 euros, que se repartirán entre un máximo de tres proyectos seleccionados por un jurado de expertos. Además del respaldo económico, las iniciativas premiadas recibirán acompañamiento especializado a través de sesiones de mentoría orientadas a reforzar su impacto y consolidación. Desde su creación, el certamen ha recibido 357 candidaturas, 214 de ellas en la pasada edición, lo que supuso un incremento del 50% respecto al año anterior.
La convocatoria está dirigida a proyectos en fase intermedia o avanzada que acrediten resultados significativos y potencial de escalabilidad en ámbitos como economía circular, movilidad sostenible, energías renovables, recuperación ambiental, empleo verde o innovación social. Podrán concurrir startups, pymes, ONG, fundaciones, asociaciones e instituciones públicas o privadas. Fundación Moeve organizará además sesiones informativas online los días 27 de febrero y 3 de marzo para facilitar la participación.