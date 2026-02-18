Huelva reivindica el respeto a la neurodiversidad en el Día Internacional del Síndrome de Asperger
El Ayuntamiento acoge la lectura de un manifiesto junto a AOSA-TEA para avanzar hacia una ciudad más inclusiva
El Ayuntamiento de Huelva ha acogido el acto institucional con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, una jornada que ha reunido a representantes institucionales, entidades sociales, personas autistas y sus familias con el objetivo de visibilizar la neurodiversidad y reforzar el compromiso con la inclusión.
La alcaldesa, Pilar Miranda, ha presidido el acto y ha subrayado que esta fecha “invita a escuchar voces que durante demasiado tiempo han sido invisibilizadas”, defendiendo que las personas autistas “no son un problema que deba corregirse, sino personas con talentos, desafíos y necesidades específicas, con el mismo derecho a vivir con dignidad y oportunidades reales”. Asimismo, ha reafirmado la voluntad municipal de seguir avanzando en accesibilidad, detección temprana, apoyo a las familias, educación inclusiva y fomento del empleo, además de combatir los estigmas sociales.
El manifiesto, leído por Antonio Rodelas en representación de la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y Trastornos del Espectro Autista (AOSA-TEA), ha puesto el foco en la necesidad de reducir los diagnósticos tardíos —especialmente en mujeres—, eliminar estereotipos y sustituir los enfoques basados en el déficit por una mirada centrada en la diversidad. La jornada ha concluido con un llamamiento a consolidar una sociedad en la que cada persona pueda desarrollarse con autenticidad, sin barreras ni prejuicios.