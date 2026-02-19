Huelva lanza un Plan de Formación Turística para crear divulgadores del patrimonio cultural de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un nuevo Plan de Formación Turística con el objetivo de dotar a la ciudad de divulgadores del patrimonio cultural onubense y avanzar en la mejora de la calidad de los servicios turísticos. La iniciativa permitirá que 220 personas participen en cursos gratuitos que se desarrollarán en once convocatorias entre los meses de marzo y noviembre.

El programa combina formación básica y especializada y está orientado a consolidar el patrimonio cultural como recurso estratégico para el desarrollo turístico y socioeconómico de la capital. El plazo de inscripción para el primer Curso Básico, que comenzará a principios de marzo, permanecerá abierto hasta el 27 de febrero.

La concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha destacado que “el momento de Huelva es ahora”, en un contexto de transformación urbanística, económica y cultural que sitúa a la ciudad como destino atractivo para la inversión y como una potencia emergente en el ámbito turístico. En este sentido, ha subrayado que la llegada de inversores y el crecimiento del turismo “suponen empleo y riqueza”, por lo que considera fundamental apostar por la formación para cubrir la demanda empresarial, retener talento y ofrecer oportunidades a los jóvenes.

Giménez ha explicado que el objetivo es mejorar los servicios turísticos mediante la cualificación profesional, ofreciendo una formación “gratuita, flexible y adaptada a las necesidades reales del territorio”. El programa está dirigido tanto a profesionales y autónomos vinculados al turismo —incluyendo transporte, comercio, hostelería y servicios públicos— como a emprendedores, desempleados, estudiantes y cualquier persona interesada en desarrollarse en este sector.

El plan, enmarcado en el Plan Turístico de Grandes Ciudades y cofinanciado por la Junta de Andalucía, contempla once ediciones presenciales con veinte plazas cada una, distribuidas en dos itinerarios. El Curso Básico contará con seis convocatorias y una duración de 25 horas, mientras que el Curso de Especialización tendrá cinco ediciones de 50 horas.

El Curso Básico ofrece una introducción estructurada a los principales elementos históricos, artísticos y etnográficos de Huelva, combinando contenidos teóricos con actividades prácticas y visitas urbanas. El temario aborda desde la arqueología y la Huelva tartésica, romana y medieval hasta la evolución urbana e industrial contemporánea, el patrimonio artístico y las tradiciones locales.

Por su parte, el Curso de Especialización está orientado a titulados en Historia, Historia del Arte, Humanidades, Turismo o Empresariales, así como a profesionales del sector que deseen profundizar en sus conocimientos. El equipo docente estará integrado por especialistas y profesorado de reconocido prestigio en patrimonio, historia y turismo.

Las inscripciones deben realizarse de forma telemática a través de los enlaces habilitados por el Ayuntamiento para cada itinerario formativo. Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su apuesta por un modelo turístico basado en la calidad, la identidad local y la excelencia profesional.