La pasarela Huelva Flamenca regresa con más de 60 diseñadores y cuatro desfiles solidarios

La 15 edición de la pasarela ‘Huelva Flamenca’ regresa este fin de semana para vestir de talento el patio del Ayuntamiento de Huelva. 20, 21 y 22 de febrero, tres jornadas intensas con 26 desfiles individuales, dos colectivos y otros dos benéficos para mostrar las propuestas de más de 60 diseñadores.

El Ayuntamiento de Huelva, la Asociación de Artesanos y Diseñadores Onubenses de Moda Flamenca, ADOMOF, y la agencia Kilah Huelva, con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, como patrocinadores oficiales y más de una veintena de entidades colaboradoras, invitan a los onubenses a disfrutar de la 15 edición de un evento dedicado este año al Ayuntamiento de Cartaya.

Un proyecto sólido, maduro y con un enorme futuro por delante, que nació desde el sector, desde el talento y el esfuerzo de los diseñadores onubenses y que hoy es ya una cita imprescindible en el calendario de la moda flamenca andaluza.

Mañana viernes 22 de febrero, a las 16.00 horas, se inaugura la pasarela con la entrega de los Premios Flamenca 2026 concedidos en esta edición a la Agencia Destino Huelva (ADH), impulsada por la Diputación Provincial, la cadena SER y Cruz Campo, además del reconocido artista onubense Arcángel. A continuación, tendrá el honor de abrir los desfiles la Ganadora del Certamen de Diseñadores noveles de la pasada edición, Tubillona.

Montse Aguilar Espinosa, natural de Lantejuela, Sevilla, pero afincada en Almonte, Huelva, lleva casi dos años con su firma Tubillona y ya ha cosechado éxitos muy deseados como el premio en el concurso de diseñadores noveles de Andalucía de la Pasarela Huelva Flamenca, precisamente con su colección ‘Amor propio’. Y es que Huelva Flamenca se ha convertido en una plataforma de oportunidades, tanto para diseñadores consolidados como para nuevas promesas, siendo especialmente ilusionante comprobar cómo el certamen de diseñadores noveles sigue siendo una auténtica cantera de talento, como demuestra la trayectoria de quienes hoy ya desfilan en igualdad de condiciones.

El sábado se concentran el grueso de los desfiles individuales, mientras que la jornada matinal del domingo es la reservada para los desfiles benéficos, además de una nueva edición del certamen de diseñadores noveles, que este año contará con 10 aspirantes de diferentes puntos de Andalucía.

15 EDICIÓN

La 15 edición de la pasarela de Moda ‘Huelva Flamenca 2026’ organizada por ADOMOF Asociación de Artesanos y Diseñadores Onubenses de Moda Flamenca se celebra los días 20, 21 y 22 de febrero en el patio del Ayuntamiento de Huelva con la participación de más de 60 diseñadores y desfiles profesionales para presentar sus propuestas de cara a 2026.

26 desfiles individuales, dos colectivos del Ayuntamiento de Palos de la Frontera y las Flamencas de la Provincia; el Certamen de Diseñadores Noveles HF26 y dos pases benéficos, ya que al tradicional de AJL Pepe Jiménez que volverá a destinar su recaudación a las Hermanas de la Cruz, se une este año el organizado por ADOMOF a beneficio de la Obra Social de la Hermandad de Emigrantes.

El cartel de la edición de este año es obra de David Morales, un artista plástico onubense con más de 30 años de experiencia, reconocido por su influencia en el arte a nivel nacional e internacional. Su compromiso con la enseñanza y su estilo único lo establecen como un referente para las nuevas generaciones de artistas. Entre sus reconocimientos destaca el Primer Premio Nacional de Pintura en 1996. David tiene experiencia en carteles para eventos significativos, como el ‘Festival de Cante Flamenco de Moguer’ y las fiestas patronales de San Sebastián en 2023. Su propuesta, según el propio autor “es una obra con un estilo muy personal, que deja la puerta abierta a la interpretación colectiva”.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 20 FEBRERO 16:00 Inauguración / Premios Flamenca 2026 16:30 Tubillona. Ganadora Certamen Diseñadores Noveles de Andalucía HF25 17:00 Olaje 18:00 Ángeles de María 19:00 Manuel Martín Avilés 20:00 Raquel Muñoz 21:00 Paco Prieto.

SÁBADO 21 FEBRERO 11:00 Volantes del Descubrimiento. (Ayuntamiento de Palos de la Frontera) Adelina Infante, Juan Boleco, Trinidad Banda. 12:00 Lucía Márquez. 13:00 Ángeles Espinar. 14:00 Micaela Villa. 16:00 Roal Flamenca. 17:00 Déjate llevar. 18:00 Engalana. 19:00 Carmen Gaona. 20:00 Flor de Cerezo. 21:00 Javier Mojarro. 22:00 Leticia Lorenzo

DOMINGO 22 FEBRERO 10:00 Certamen de Diseñadores Noveles de Andalucía HF26. 11:30 Adomof, Asociación de Artesanos y Diseñadores Onubenses de Moda Flamenca. (Desfile benéfico a favor de la Real Hdad. de Emigrantes de Ntra. Sra. del Rocío de Huelva. PVP: 5€) Ajl Pepe Jiménez, Paco Prieto, Javier Mojarro, Manuel Martín Avilés, Raquel Muñoz, Revuelo, Castizo, Antonia Márquez, Olaje, Adelina Infante, Serafín Lucas, Tubillona, Marta Arroyo, Carmen Gaona. 12:00 Ajl Pepe Jiménez. (Desfile benéfico a favor de Las Hermanas de la Cruz.PVP: 5€) 13:00 Flamencas de la Provincia. (Diputación Provincial de Huelva) Ajl Pepe Jiménez, Paco Prieto, Raquel Muñoz, Trinidad Banda, Olaje, Carmen Vega, Rocío Carrasco, Antonia Márquez, Marta Arroyo, Tubillona, Javier Mojarro, Bella Elvira, 14:00 Serafín Lucas 16:00 Matildina 17:00 Vidal Carballo 18:00 Arantxa Aguilera 19:00 Castizo 20:00 Revuelo – Ubaldo