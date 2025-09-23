Los bomberos de Huelva desmienten las publicaciones falsas de la página “Bomberos Huelva TEM” y el Ayuntamiento de Huelva abre una investigación

El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva ha emitido un comunicado en el que se desmarca por completo de las publicaciones aparecidas en redes sociales bajo el nombre “Bomberos Huelva TEM”, a las que acusan de difundir falsedades y usar de manera indebida el escudo oficial del servicio.

Comunicado de los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva en redes sociales.

“Nos abochorna como colectivo y como profesionales el uso de nuestro escudo oficial para verter falsedades y desinformación con el objetivo de confundir a la ciudadanía”, señala el escrito, en el que los bomberos califican la situación de “lamentable y de una gravedad extrema”.

La polémica surge a raíz de las afirmaciones vertidas en dicha página de Facebook durante la celebración de la Magna Mariana 2025, donde se aseguraba que no existía un Plan de Seguridad y Emergencia para el evento. El colectivo lo ha desmentido con rotundidad, recordando que dicho plan estaba redactado y fue trasladado a la Junta Local de Seguridad, compuesta por todas las autoridades competentes en materia de seguridad y emergencias, y que los bomberos estaban “perfectamente informados”.

En este sentido, han exigido a los responsables de “Bomberos Huelva TEM” que cesen en el uso del escudo oficial y publiquen sus opiniones con nombre y apellidos, “sin utilizar a nuestro colectivo ni a nuestra imagen para intereses individuales”. Desde el Ayuntamiento se ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.