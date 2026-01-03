La llegada en barco de los Reyes Magos a Huelva capital se adelanta a las 17.00 horas por la previsión meteorológica

El Ayuntamiento de Huelva ha adaptado los horarios de la llegada en barco de los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión al Puerto de Huelva debido a la previsión meteorológica. De este modo, Sus Majestades arribarán a la ciudad mañana domingo 4 de enero a las 17.00 horas, adelantando el horario inicialmente previsto para garantizar el normal desarrollo del acto con las máximas condiciones de seguridad.

Por tercer año consecutivo, los Reyes Magos de Oriente, acompañados por la Estrella de la Ilusión, llegarán a Huelva por mar. El desembarco se realizará en la Marina del Odiel del Muelle de Levante, donde serán recibidos por el Heraldo Real, encargado de abrir el cortejo.

Tras su llegada, Sus Majestades iniciarán un recorrido en camello por la avenida de Hispanoamérica, con parada en la Comandancia de Marina, para continuar por la avenida de la Ría, avenida de Italia, calle Vázquez López, Plaza de las Monjas y avenida Martín Alonso Pinzón, hasta llegar al Ayuntamiento de Huelva en torno a las 19.00 horas.

Una vez en la Casa Consistorial, los Reyes Magos accederán al Salón de Plenos, donde recibirán las cartas de los niños y niñas de Huelva desde las 19.00 hasta las 22.00 horas. Por su parte, el Heraldo Real continuará su recorrido en solitario hasta El Polvorín, adonde está previsto que llegue alrededor de las 20.00 horas, para anunciar oficialmente la llegada de Sus Majestades a la ciudad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha explicado que la decisión se ha tomado tras analizar los partes meteorológicos y buscar “una solución que permita que los niños y niñas de Huelva disfruten de la llegada de los Reyes, del recorrido en camellos y de la entrega de cartas con la máxima seguridad”. Miranda ha destacado el esfuerzo coordinado de los servicios municipales, Policía Local y Protección Civil y ha pedido la colaboración ciudadana para que la jornada se desarrolle con normalidad.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha animado a vecinos y visitantes a acudir al Muelle de Levante para vivir “un momento muy especial que comparte la ilusión de los más pequeños y acerca el Puerto a la ciudad”.

El acceso del público al Muelle de Levante se permitirá a partir de las 16.00 horas por la entrada situada frente al Parque Alcalde Juan Ceada. Además, se producirán cortes de tráfico en la avenida de Hispanoamérica entre las 16.00 y las 18.00 horas, así como restricciones puntuales en la avenida de la Ría y la avenida de Italia durante el paso de la comitiva.

Desde el Ayuntamiento se insiste en seguir las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias, no invadir el espacio destinado al cortejo y extremar la atención a menores, personas mayores y con movilidad reducida. Ante cualquier incidencia, se recuerda que se puede contactar con el 092 o el 112.