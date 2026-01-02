La Universidad de Huelva recopila en su Portal de Comunicación los hitos que han marcado 2025

La Universidad de Huelva ha hecho balance de 2025 recopilando en su Portal de Comunicación los principales acontecimientos que han marcado la actividad académica, institucional y científica de la Onubense a lo largo del último año. Por séptimo año consecutivo, este espacio reúne noticias, eventos, comunicaciones y contenidos difundidos a través de sus canales oficiales y redes sociales bajo la marca @UniHuelva.

Entre los hitos más destacados del año figura la celebración de las elecciones al Rectorado, de las que resultó elegido como nuevo rector el catedrático de Física José Rodríguez Quintero, quien estará al frente de la institución durante los próximos seis años, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El curso 2025 ha supuesto además una ampliación relevante de la oferta académica con la implantación del Grado en Física y la transformación del Grado en Geología a modalidad dual, a lo que se suma la inauguración oficial de la Residencia Universitaria del campus de El Carmen, una infraestructura clave para la vida universitaria.

En el plano conmemorativo, la Universidad ha celebrado el 25 aniversario del Aula de la Experiencia, consolidada como espacio de referencia para el aprendizaje a lo largo de la vida, así como el 30 aniversario de la Editorial de la UHU, de los estudios superiores de Ingeniería Química y el 25 aniversario de la graduación de su primera promoción.

La proyección internacional y la investigación también han ocupado un lugar central en el balance anual. La UHU ha continuado desarrollando su participación en la Alianza PIONEER y ha logrado por segundo año consecutivosituarse en el Ranking de Shanghai (GRAS) en la categoría de Enfermería, posicionándose entre las mejores universidades del mundo en esta disciplina. Además, ocho investigadores de la institución han sido incluidos en el prestigioso ranking de Stanford por impacto científico, cuatro de ellos por toda su trayectoria.

En 2025 también se ha conmemorado el 25 aniversario del programa estatal Ramón y Cajal, del que actualmente forman parte 12 investigadores vinculados a la Universidad de Huelva, reforzando su papel en el sistema español de ciencia e innovación.

En el ámbito institucional, el año ha estado marcado por la celebración de tres Doctorados Honoris Causa, otorgados a Craig Darrian Roberts, Luis Alberiko Gil Alaña y la deportista onubense Carolina Marín, además de la toma de posesión del nuevo rector y su equipo de gobierno.

Las infraestructuras universitarias también han experimentado un importante impulso con la habilitación del Centro de Simulación Clínica para los grados de Enfermería y Medicina, y la renovación del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) en el Campus de La Rábida.

Crecimiento digital y comunicación

El balance se completa con un notable crecimiento en el ámbito digital. La web institucional de la UHU ha registrado 8,9 millones de páginas vistas en 2025, un 25,4% más que el año anterior, y 840.000 usuarios, lo que supone un incremento del 30,2%. Herramientas como el chatbot Carmen y el portal CLICA han reforzado la atención al estudiantado, consolidándose como servicios clave de información y gestión.

Todo este recorrido puede consultarse de forma detallada en el Portal de Comunicación de la Universidad de Huelva, que se consolida como archivo vivo de un año marcado por la estabilidad institucional, el crecimiento académico y la proyección científica de la Onubense.